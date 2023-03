Ucraina-Russia | il piano di Mosca per i reclutamenti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministero della Difesa russo sarebbe pronto ad avviare il primo aprile un programma di reclutamento di soldati professionisti, con l’obiettivo di ingaggiare 400mila uomini nelle forze armate. Lo afferma radio Free Europe, secondo la quale il ministero ha già inviato notifiche alle regioni con il numero di uomini da reclutare. Ieri sera il Cremlino ha di nuovo smentito la possibilità di una seconda mobilitazione. “Non è in considerazione”, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Peskov rispondeva ai giornalisti che chiedevano chiarimenti sulla notizia di convocazioni militari nella regione di Voronezh. Le autorità locali avevano parlato di iniziativa per aggiornare i dati militari. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – Il ministero della Difesa russo sarebbe pronto ad avviare il primo aprile un programma di reclutamento di soldati professionisti, con l'obiettivo di ingaggiare 400mila uomini nelle forze ...