Ucraina-Russia, Austin: "Momento cruciale della guerra" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Washington, 15 mar. (Adnkronos) - "Ci troviamo in un Momento cruciale della lotta dell'Ucraina per la libertà, tutti dobbiamo dimostrare la nostra determinazione e unità. Questo significa rispettare i nostri impegni, in modo pieno e completo". Così il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nel suo intervento di apertura della riunione del gruppo di Ramstein, che riunisce oltre 40 Paesi che sostengono l'Ucraina. "Nessun ucraino dovrebbe sopportare i bombardamenti quotidiani - ha continuato - nessun genitori ucraino dovrebbe temere che bombardino la scuola di suo figlio. Nessuna nazione dovrebbe dover lottare per la sopravvivenza contro una forza di invasione straniera che azzera città e villaggi interi". Per questo è necessario dare all'Ucraina ...

