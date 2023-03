**Ucraina: Mattarella, 'pace valore costituzionale messo in discussione da Russia** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'impegno di tutti è essenziale per la coesione. Una coesione centrata sui valori costituzionali, a partire da quello della pace, così pesantemente messo in discussione dalla aggressione della Federazione Russa alla libertà e indipendenza dell'Ucraina". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al 19/mo congresso della Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'impegno di tutti è essenziale per la coesione. Una coesione centrata sui valori costituzionali, a partire da quello della, così pesantementeindalla aggressione della Federazione Russa alla libertà e indipendenza dell'Ucraina". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al 19/mo congresso della Cgil.

