Ucraina: Gb, 'in Russia misure sempre più restrittive per impedire viaggi all'estero' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Londra, 15 mar. (Adnkronos) - misure sempre più restrittive per impedire viaggi all'estero ai dipendenti pubblici, in particolare per i funzionari più vicini al centro di potere: sono state messe in atto, e successivamente inasprite, già dall'annessione russa della Crimea, nel 2014. Lo evidenzia, nel suo rapporto quotidiano su Twitter sulla guerra in Ucraina, l'intelligence britannica, secondo cui alcuni dipendenti russi hanno dovuto addirittura consegnare i passaporti. Tutto questo, spiega il ministero della Difesa di Londra, sarebbe progettato "per prevenire la fuga o la defezione di funzionari sempre più disamorati. Esiste una possibilità realistica che le restrizioni di viaggio vengano inasprite ulteriormente per un numero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Londra, 15 mar. (Adnkronos) -piùperall'ai dipendenti pubblici, in particolare per i funzionari più vicini al centro di potere: sono state messe in atto, e successivamente inasprite, già dall'annessione russa della Crimea, nel 2014. Lo evidenzia, nel suo rapporto quotidiano su Twitter sulla guerra in, l'intelligence britannica, secondo cui alcuni dipendenti russi hanno dovuto addirittura consegnare i passaporti. Tutto questo, spiega il ministero della Difesa di Londra, sarebbe progettato "per prevenire la fuga o la defezione di funzionaripiù disamorati. Esiste una possibilità realistica che le restrizioni dio vengano inasprite ulteriormente per un numero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - _Nico_Piro_ : #14marzo Sul sito ???? Myrotvorets che scheda giornalisti e politici (di Rocchelli scrisse “liquidato”) compare di nu… - nelloscavo : +++ #Ucraina La procura dell'Aja ha pronte le richieste d'arresto per i crimini #Russia +++ Nel mirino le sparizio… - marta_marani : RT @Wikileaks_Ita: #PlusD In 'Nyet vuol dire Nyet' Il Min Esteri #Russia #Lavrov avvisa gli #USA che la loro espansione verso est viene vis… - quantiglioli : RT @putino: Alcuni dati statistici sulla nuova offensiva russa in corso. Nel febbraio 2023 la Russia è stata in grado di conquistare un ter… -