Ucraina | Fontana riceve ambasciatore in Italia | ' sostegno e dialogo tra Parlamenti'

Roma, 15 cmar. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto a Montecitorio l'ambasciatore di Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, al quale ha ribadito il sostegno al suo Paese, sottolineando l'importanza del dialogo e della cooperazione con il Parlamento ucraino.

