Ucraina, due jet russi intercettano e danneggiano un drone Usa sul Mar Nero | Mosca: "Attività inaccettabili vicino ai nostri confini" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli Usa: 'Atto pericoloso' Il drone, ha spiegato il generale dell'aeronautica usa James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa, 'stava conducendo operazioni di routine nello spazio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli Usa: 'Atto pericoloso' Il, ha spiegato il generale dell'aeronautica usa James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa, 'stava conducendo operazioni di routine nello spazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La Corte Penale Internazionale sta per incriminare la Russia per crimini di guerra legati all'invasione dell'Ucrain… - mrctrdsh : L’ANPIfascismo sta all’antifascismo come il pacifismo sta alla nonviolenza Ora basta con ANPIfascismo, la simulazi… - GCirinei : RT @mariosalis: Secondo Reuters, l'Ucraina attribuisce a due cecchini russi l'aggressione sessuale di una bambina di quattro anni e lo stu… - DaniGenna : RT @mariosalis: Secondo Reuters, l'Ucraina attribuisce a due cecchini russi l'aggressione sessuale di una bambina di quattro anni e lo stu… - Xeelean : RT @Gianl1974: 1/5 L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha accusato due soldati russi di aver violentato una bambina di 4 anni L… -