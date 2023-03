Ucraina: Austin, nove Paesi pronti a inviare 150 Leopard (Di mercoledì 15 marzo 2023) "La coalizione è unita e resta impegnata ad aiutare l'Ucraina finché necessario": lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin aprendo la decima riunione in formato virtuale del gruppo di contatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "La coalizione è unita e resta impegnata ad aiutare l'finché necessario": lo ha detto il capo del Pentagono Lloydaprendo la decima riunione in formato virtuale del gruppo di contatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : 8 senatori americani di entrambi i partiti hanno mandato una lettera al Segretario alla Difesa americano Lloyd Aust… - putino : Come riporta Politico, 8 senatori appartenenti al Partito Democratico e al Partito Repubblicano degli Stati Uniti h… - iconanews : Ucraina: Austin, nove Paesi pronti a inviare 150 Leopard - CharlesLydgate : ? E certo. $15 milioni per un insignificante Crosetto. Per Lloyd 'Raytheon' Austin quanto vista la spropozione degl… - enanias : RT @dariodangelo91: ?????? POLITICO: 'Senatori statunitensi di entrambe i partiti spingono il #Pentagono a inviare F-16 in #Ucraina'. I senato… -