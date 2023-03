Tuttosport – Porto-Inter, caos biglietti: i tifosi restano fuori. Marotta: “Faremo esposto a Uefa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 01:59:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: caos fuori al ‘Do Dragao‘ per Porto-Inter di Champions League. La squadra di Inzaghi si è guadagnata la qualificazione ai quarti di finale pareggiando 0-0 dopo la vittoria dell’andata al Meazza, ma alcuni sostenitori nerazzurri che erano attesi allo stadio non sono riusciti ad entrare per vedere la partita. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l’ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non nel settore ospiti, molti Interisti non sono stati fatti entrare allo stadio (pur con regolare ticket nell’apposito settore). La situazione, seppur spiacevole, è comunque rimasta sotto controllo e fortunatamente non ci sono stati ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 01:59:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata daal ‘Do Dragao‘ perdi Champions League. La squadra di Inzaghi si è guadagnata la qualificazione ai quarti di finale pareggiando 0-0 dopo la vittoria dell’andata al Meazza, ma alcuni sostenitori nerazzurri che erano attesi allo stadio non sono riusciti ad entrare per vedere la partita. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l’ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non nel settore ospiti, moltiisti non sono stati fatti entrare allo stadio (pur con regolare ticket nell’apposito settore). La situazione, seppur spiacevole, è comunque rimasta sotto controllo e fortunatamente non ci sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jpegsneversleep : @hate_mich @tuttosport Hai acquistato Ronaldo per uscire col Porto ?? - ppnfrz : @theboss_1908 @tuttosport Ma poi loro che col Porto sono andati fuori miseramente - 84Darion : @90ordnasselA @tuttosport Rosicano perché il porto li ha asfaltati come le merde che sono - Luca62094236 : @90ordnasselA @tuttosport Eh vabbè non tutte le squadre escono con il Porto. Grazie ancora Sergio Oliveira. Rube merda - KappaLaudio : @marifcinter Eh roba mai vista in effetti. Mai visto un salvataggio sulla linea, una bella parata e un palo. Comun… -