"Tutto finito". Ginevra Lamborghini e Antonino, choc per i fan dei Gintonic: "Colpa di Spinalbese" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, è finita. In tanti speravano che tra i due ex gieffini potesse nascere una storia d'amore. Tutto è nato ovviamente all'interno della Casa del GF Vip. Nonostante la breve esperienza della ricca ereditiera, eliminata dopo appena due settimane a causa delle frasi contro Marco Bellavia. Ma i due hanno fatto comunque in tempo a creare un bel rapporto, fatto di amicizia, complicità e feeling. Una volta usciti lo stesso hair stylist ha più volte confermato di essere stato colpito dalla personalità della sorella di Elettra. "Se nella casa c'è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha ammesso a Verissimo Antonino Spinalbese – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e ...

