"Tutti i miei amici sconvolti": Aurora Ramazzotti, confessione prima del parto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Aurora Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair per raccontare la sua gravidanza, che è ormai giunta agli sgoccioli. Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti stanno per diventare nonni e Aurora non vede l'ora di regalare loro questa grande gioia. "I primi mesi non sono stati semplici - ha raccontato - e non solo per le nausee ma perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto". La Ramazzotti ha confidato di aver avuto una preferenza sul sesso del bambino: "Io d'istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio". Ormai prossima al parto, Aurora ha raccontato le emozioni che hanno caratterizzato questi nove mesi: "Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre e ...

