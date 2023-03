Tutta un’altra vita: il film con Enrico Brignano su Rai 1 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutta un’altra vita: trama, cast e streaming del film su Rai 1 Stasera, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tutta un’altra vita, film del 2019 diretto da Alessandro Pondi con protagonista Enrico Brignano, un tassista romano che vive due vite parallele. Per un po’. Nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondadel 2019 diretto da Alessandro Pondi con protagonista, un tassista romano che vive due vite parallele. Per un po’. Nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : La sinistra festeggia, tutta contenta ed entusiasta a fronte di un’altra vittoria di Greta Thunberg e del nuovo sol… - scvgIia : RT @NonConoscoVG: F. Caressa: 'Onana? Giocatore che con l'Inter c'entra veramente poco. Il livello del club è alto e lui non è all'altezza.… - Frenk080 : @Sofia30657815 Il periodo non è quello buono ma se non ti piacciono i piselli ho le foto delle mie lattughe... Oh p… - GuidaTVPlus : 15-03-2023 21:30 #Rai1 Tutta un'altra vita #FilmCommedia #StaseraInTV - BigGun6969 : @AriFansPage non solo gli outfit ma anche il modo di accavallare le gambe era tutta un'altra cosa. -

Tutta un'altra vita, la trama e le location del film in onda su Rai 1 Enrico Brignano torna protagonista questa sera, mercoledì 15 marzo 2023 , su Rai 1 con Tutta un'altra vita , una commedia diretta da Alessandro Pondi uscita nel 2019. Intesa come una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, il film racconta la storia di Gianni, un tassista romano dalla ... Napoli - Eintracht, caos tifosi: scontri e guerriglia in centro. Auto della polizia in fiamme, pietre contro bus dei tifosi tedeschi ...è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'altra,... Partite sassaiole, lancio oggetti ed un'auto della polizia di ...loro e soprattutto i vari gruppi del tifo azzurro in tutta la città, ... Ibrahimovic è come il Cacao Meravigliao ...di vent'anni che possa far meglio di lui - è più di ogni altra ... Ibra ha fatto un ulteriore passo nell'evoluzione della specie ... Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in ... Enrico Brignano torna protagonista questa sera, mercoledì 15 marzo 2023 , su Rai 1 convita , una commedia diretta da Alessandro Pondi uscita nel 2019. Intesa come una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, il film racconta la storia di Gianni,tassista romano dalla ......è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre,... Partite sassaiole, lancio oggetti ed'auto della polizia di ...loro e soprattutto i vari gruppi del tifo azzurro inla città, ......di vent'anni che possa far meglio di lui - è più di ogni... Ibra ha fattoulteriore passo nell'evoluzione della specie ...la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in ... Il product placement è tutta un'altra musica WIRED Italia