Tutta un’altra vita: come finisce il film? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutta un’altra vita finisce con un simpatico siparietto che vede il protagonista, in cerca da sempre di una rivincita, accontentarsi delle possibili illusioni che la vita gli concede. Lasciato dalla moglie, Gianni (Enrico Brignano) il tassista interprete principale della vicenda, torna da Lola (Ilaria Spada) con cui aveva passato una settimana da “finto milionario” nella villa di alcuni clienti dopo che questi avevano perso le chiavi della loro villa prima di partire per le Maldive. L’episodio infatti si ripete con altri milionari che perdono le chiavi prima di partire per le Barbados e la proposta accettata da Lola di passare due settimane da ricchi insieme al tassista. Ma dove era partito il film? Gianni è insoddisfatto dalla sua vita che è troppo piatta e fatta ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 15 marzo 2023)con un simpatico siparietto che vede il protagonista, in cerca da sempre di una rivincita, accontentarsi delle possibili illusioni che lagli concede. Lasciato dalla moglie, Gianni (Enrico Brignano) il tassista interprete principale della vicenda, torna da Lola (Ilaria Spada) con cui aveva passato una settimana da “finto milionario” nella villa di alcuni clienti dopo che questi avevano perso le chiavi della loro villa prima di partire per le Maldive. L’episodio infatti si ripete con altri milionari che perdono le chiavi prima di partire per le Barbados e la proposta accettata da Lola di passare due settimane da ricchi insieme al tassista. Ma dove era partito il? Gianni è insoddisfatto dalla suache è troppo piatta e fatta ...

