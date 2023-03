Turista disabile portata in braccio dai vigili: le scale mobili della metro Colosseo erano rotte (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una scena incresciosa e incivile, quella che ha visto protagonsita questa mattina una Turista americana a Roma. La donna, in sedia a rotelle, voleva visitare il Colosseo ma la scala mobile della ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una scena incresciosa e incivile, quella che ha visto protagonsita questa mattina unaamericana a Roma. La donna, in sedia a rotelle, voleva visitare ilma la scala mobile...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Roma, scala mobile rotta in metro: turista disabile portata in braccio dai vigili al Colosseo - Lazio_TV : Un gesto prezioso che sottolinea ancora una volta il degrado e i disservizi denunciati più volte. - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Voleva visitare il Colosseo ma la scala mobile della fermata era rotta. Così una turista disabile è stata portata in brac… - alexp0ff1cial : RT @romatoday: Scala della metro Colosseo inagibile: turista disabile portata in braccio dai vigili - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Roma, scala mobile rotta in metro: una turista disabile portata in braccio dai vigili urbani per visitare il Colosseo… -