Turismo | nasce Weroadx | marketplace di Weroad per progettare e vendere itinerario

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Un'innovazione che porta nel mondo dei viaggi di gruppo e dell'adventure travel il concetto di marketplace. A fianco degli itinerari realizzati da Weroad e dal suo team di travel designer, nella piattaforma di Weroad sono comparsi i Weroadx: viaggi creati e guidati da esperti viaggiatori che, con un itinerario nel cassetto, possono dare vita a proposte a data unica e in destinazioni straordinarie e lontane dal Turismo di massa. Elemento chiave del progetto è quello di abilitare la community di coordinatori Weroad (oltre 800 in Italia e 1.200 in Europa) nel diventare 'creatori' del proprio viaggio dei sogni. Weroad mette la piattaforma tecnologica, l'assicurazione e la garanzia di tour operator, i ...

