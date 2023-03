Turismo | Les Roches | formare manager capaci e che sappiano essere innanzitutto buoni leader

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "La carenza di talenti nel settore dell'ospitalità è una realtà in molti Paesi. Gli istituti di istruzione superiore hanno una grande responsabilità:e che. Umiltà, passione e ascolto sono qualità fondamentali, che non si imparano sui libri ma che scuole come la nostra devono saper trasmettere ai propri studenti. Scegliere una carriera nell'ospitalità significa scegliere di servire: bisogna avere una passione per le persone, prendersi il tempo per ascoltarle e capire cosa vogliono". Ad affermarlo Carlos Diez de la Lastra, Ceo di LesGlobal, prestigioso istituto di formazione svizzero, che nei giorni scorsi è intervenuto alla ...