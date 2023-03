Turchia | 5 persone morte a causa delle inondazioni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ankara, 15 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno cinquesonoper leregistrate nelle ultime ore aforti piogge nel sud-est della, già colpita dai devastanti terremoti del 6 febbraio che hanno provocato oltre 48.000 morti nel Paese e 6.000 nel nord della Siria. Il governatore di Sanliurfa, Salih Ayhan, ha riferito che nella provincia sonoquattroe ha aggiunto che “ci sono cittadini in attesa di essere soccorsi. La situazione è sotto controllo. C'è il sostegnoprovince vicine, anche se permane la preoccupazione per il possibile aumento del numero dei morti". Allo stesso tempo, almeno una persona è morta e quattro risultano disperse dopo che un torrente d'acqua ha ...

Il presidente finlandese Sauli Niinisto si recherà giovedì in visita ufficiale in Turchia e venerdì ... il ministero della Difesa ha inviato ordini alle regioni indicando il numero di persone che ... Caritas, di cui mons. Bizzeti è presidente, si concentra nella periferia di Antiochia 'per garantire viveri a un villaggio di contadini e pastori. Servono pasti caldi, vi sono 1.200 persone a ... La Turchia continua a sostenere i gruppi di opposizione armata che controllano un'enclave ... si trasformò in una guerra civile che - in 12 anni - ha causato la morte di quasi mezzo milione di persone e ...

Ankara, 15 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno cinque persone sono morte per le inondazioni registrate nelle ultime ore a causa delle forti piogge nel sud-est della Turchia, già colpita dai devastanti terremoti del 6 febbraio. Il vicario d'Anatolia racconta una situazione "ancora di piena emergenza" e di forte impatto a livello psicologico. La terra continua a tremare e il bilancio - fra Siria e Turchia - ...