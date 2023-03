Trova un accordo per trascorrere il tempo con le due mogli: "Ho la domenica libera" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si possono avere due mogli e stabilire quanto tempo alla settimana trascorrere con una delle due? Un originale accordo raggiunto tra un bigamo e le due donne che ha sposato, nascondendo all'una l'esistenza dell'... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si possono avere duee stabilire quantoalla settimanacon una delle due? Un originaleraggiunto tra un bigamo e le due donne che ha sposato, nascondendo all'una l'esistenza dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ontherailaway : @MarilenaFalcon4 /La mia natura liberale mi rende difficile dire 'proibito', ma sinceramente mi dico: è consapevole… - IoVirga : @Teobronz @MARGE34 @SirDistruggere Sai quante volte ho dovuto far saltare lezione di basket o di judo ai miei figli… - federicosemera9 : @sdrogoblur avvocato non mi trova d'accordo.... si può dire? - QdSit : India, uomo bigamo trova accordo con le due mogli: avrà domenica libera - elisabaronessa : @Claudestar2012 @Agenzia_Ansa No guardi, su questo non mi trova assolutamente d'accordo. Io sono contro la gpa, per… -