Trotto | G P “Padovanelle” 2023 | vince Giampaolo Minnucci

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una bella edizione del Gran Premio “” diha avuto luogo domenica 12 marzoin quel Padova. La vittoria ha baciato Jimmy Ferro Br che, nelle mani di, ha avuto la meglio sugli avversari. Il Gran Premio “” – Ed.Gruppo 3 sulla distanza di 1.640 Metri. In pista cavalli Trottatori Indigeni di 5 anni ed oltre ed Esteri di 4 anni e più. Dotazione economica di 35.200,00 €uro. La performance dei vincitori Jimmy Ferro Br ehanno liquidato la fatica assegnata nell’ordine dell’1.12.5 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Jimmy Ferro Br: Van Rijn J. ALLENATORE di Jimmy Ferro Br: Gocciadoro Alessandro Srl Soc. All.to DRIVER di Jimmy Ferro ...

Già dal Medioevo si correvano a Padova le corse dei berberi nell’anello di Prato della Valle (66O metri), ma l’inizio ufficiale delle corse al trotto nella città, così come attestato dai documenti, è ...Una domenica a tutto tondo quella che aspetta l'impianto del Breda. Vanno infatti in scena il Gran Premio Padovanelle (euro 35.300, metri 1660 - Gruppo 3) riservato agli anziani, indigeni e non, e il ...