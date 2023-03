Trotta | «Tre punti che ci danno tanta fiducia Il gruppo è compatto»

Leggi su anteprima24

Avellino – «È una vittoria importante che arriva dopo il successo contro il Foggia. Veniamo da un momento non facile e questi trecimolta». Così Marcellonel post gara del successo arrivato contro il Giugliano. «Io do sempre il massimo – afferma l'attaccante – Sono contento che la piazza si aspetti tanto da me. Sono riuscito a dare un'impronta alla gara ma vi assicuro che tutta la squadra ci prova sempre. Sei reti? Sicuramente potevo fare qualcosa in più, ma c'è ancora margine per fare tanti gol decisivi. Il rigore? Me lo hanno concesso, meno male è andata bene».