Tripletta in tre minuti | Orban nella storia delle Coppe europee | VIDEO

E' stata anticipata la partita tra Basaksehir e Gent, sfida valida per il ritorno di Conference League. Dopo l'1-1 dell'andata, la gara in Turchia si è conclusa senza storia e con il netto risultato di 1-4. Il grande protagonista dell'incontro è stato Gift Emmanuel Orban, considerato un potenziale campione. L'attaccante degli ospiti è stato in grado di siglare tre gol in tre minuti, dal 31? al 34? ed è diventato il calciatore più veloce a siglare una tripletta nella storia delle competizioni europee. Superato il record di Salah. E' già finito nel mirino di tante squadre in Europa e in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta. Foto di Tolga Bozoglu / AnsaChi è Gift Emmanuel Orban Gift Emmanuel Orban è un calciatore nigeriano, ...

I tre gol al Basaksehir Riguardando la tripletta segnata in Turchia e il poker messo a segno contro lo Zulte , si percepisce chiaramente che Orban è un calciatore sovradimensionato rispetto al suo ... Triplette da record, le più veloci nella storia di Champions ed Europa League ROMA - Gift Orban entra nella storia del calcio europeo: l'attaccante del Gent segna 3 gol in Conference League in poco meno di 3 minuti e diventa il primo giocatore a segnare la tripletta più veloce ... Orban batte Salah: tripletta da record con il Gent in Conference League La Conference League regala sempre tante emozioni, ma mai quanto nel match tra Basaksehir e Gent. I turchi hanno perso per 1-4 contro la compagine belga, uscendo così dalla competizione.