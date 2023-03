Treni | sciopero in Toscana | giovedì due ore di stop alla circolazione dopo aggressione a capotreno

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Unodi due ore del personale ferroviario inè stata proclamato per domani,16 marzo 2023 dalle 10 alle 12 dalle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fast Orsa a seguito di un'subita da unaieri, 14 marzo, da parte di una passeggera a bordo di un convoglio L'articolo proviene da Firenze Post.

FIRENZE. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity durante lo sciopero del personale mobile della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia proclamato dalle segreterie regionali Toscana dei ...Trenitalia, c’è lo sciopero del personale mobile della Direzione regionale Toscana. È in programma dalle 10 alle 12 di domani (16 marzo). Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity. Per i ...