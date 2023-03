Tre omicidi in sei giorni. A Roma è guerra tra clan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tre brutali omicidi in appena sei giorni e pure un accoltellamento. Ormai si fa fatica a non parlare di emergenza sicurezza a Roma dove si susseguono con preoccupante regolarità gli assassinii tanto che ormai in molti ipotizzano l’inizio di una guerra tra clan per ridisegnare la mappa criminale della Capitale. L’ultima vittima è il cognato del boss Senese. Per gli inquirenti sta partendo una faida mafiosa Eppure il tema sembra sparito dai media mainstream dove viene affrontato al massimo in qualche trafiletto. Una scelta inspiegabile visto che da tempo non si assiste a una simile scia di sangue che ieri ha mietuto un’altra vittima, con due killer che hanno ucciso senza pietà colpendo, con otto colpi di pistola in pieno giorno e mentre stava facendo rifornimento a un distributore di carburante, Fabrizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tre brutaliin appena seie pure un accoltellamento. Ormai si fa fatica a non parlare di emergenza sicurezza adove si susseguono con preoccupante regolarità gli assassinii tanto che ormai in molti ipotizzano l’inizio di unatraper ridisegnare la mappa criminale della Capitale. L’ultima vittima è il cognato del boss Senese. Per gli inquirenti sta partendo una faida mafiosa Eppure il tema sembra sparito dai media mainstream dove viene affrontato al massimo in qualche trafiletto. Una scelta inspiegabile visto che da tempo non si assiste a una simile scia di sangue che ieri ha mietuto un’altra vittima, con due killer che hanno ucciso senza pietà colpendo, con otto colpi di pistola in pieno giorno e mentre stava facendo rifornimento a un distributore di carburante, Fabrizio ...

