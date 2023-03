Tre omicidi e una guerra tra clan: cosa succede con la mafia a Roma (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ultima vittima è stata Luigi Finizio. Ucciso con sette colpi di pistola mentre faceva benzina dal distributore sotto casa. Prima era toccato a Fabrizio Vallo a Ostia. Cinque colpi di pistola davanti casa. E poi ad Antonio De Ponte, pregiudicato in odor di camorra. Ferito all’addome e colpita anche la moglie a un gluteo. Ciccio Barbuto invece doveva mezzo milione di euro al trafficante di droga albanese Elvis Demce. Lo hanno buttato giù da un appartamento in via della Magliana dopo averlo torturato. E ancora: l’11 febbraio a Morena vengono gambizzati Alex Corelli e Simone Daranghi. Il 22 la stessa sorte tocca a Marco Canali. In mezzo, il sequestro-lampo di Danilo Valeri. Poi ritrovato, ma i motivi del rapimento non sono ancora stati chiariti. Ce n’è abbastanza per pensare allo scoppio di un’altra guerra tra clan a Roma. E a qualche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ultima vittima è stata Luigi Finizio. Ucciso con sette colpi di pistola mentre faceva benzina dal distributore sotto casa. Prima era toccato a Fabrizio Vallo a Ostia. Cinque colpi di pistola davanti casa. E poi ad Antonio De Ponte, pregiudicato in odor di camorra. Ferito all’addome e colpita anche la moglie a un gluteo. Ciccio Barbuto invece doveva mezzo milione di euro al trafficante di droga albanese Elvis Demce. Lo hanno buttato giù da un appartamento in via della Magliana dopo averlo torturato. E ancora: l’11 febbraio a Morena vengono gambizzati Alex Corelli e Simone Daranghi. Il 22 la stessa sorte tocca a Marco Canali. In mezzo, il sequestro-lampo di Danilo Valeri. Poi ritrovato, ma i motivi del rapimento non sono ancora stati chiariti. Ce n’è abbastanza per pensare allo scoppio di un’altratra. E a qualche ...

