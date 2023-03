Travolto da una valanga a Valtournenche, morto uno sciatore di 27 anni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tragico incidente sulla neve a Valtournenche, nella conca di Cheneil in Valle d’Aosta dove nella giornata di ieri, Martedì 14 Marzo, lo sciatore 27enne Jean-Vincent Lausseure residente nel Principato di Monaco è morto dopo essere stato Travolto da una valanga. Il giovane appena si è accorto della valanga è riuscito ad azionare lo zaino airbag, ma il dispositivo utile ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tragico incidente sulla neve a, nella conca di Cheneil in Valle d’Aosta dove nella giornata di ieri, Martedì 14 Marzo, lo27enne Jean-Vincent Lausseure residente nel Principato di Monaco èdopo essere statoda una. Il giovane appena si è accorto dellaè riuscito ad azionare lo zaino airbag, ma il dispositivo utile ... TAG24.

