Travolse e uccise un bambino in bicicletta, il giudice respinge il patteggiamento a 5 anni: “Pena troppa bassa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Travolse e uccise un bambino di 11 anni in bicicletta e scappò. Si presentò quattro ore dopo e alcuni giorni dopo fu arrestato perché guidava senza patente, con una gamba ingessata e sotto l’effetto di cannabinoidi. Ed è per questo che il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha respinto il patteggiamento a 5 anni: “La Pena è incongrua”. Troppo bassa per un fatto così grave avvenuto il 9 agosto 20222 a Milano. La richiesta di patteggiamento aveva avuto l’ok della Procura. Nour Amdouni era stato arrestato il 18 agosto scorso per omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Come ricostruito nell’indagine della Polizia locale, il giovane aveva assunto cannabinoidi, non aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)undi 11ine scappò. Si presentò quattro ore dopo e alcuni giorni dopo fu arrestato perché guidava senza patente, con una gamba ingessata e sotto l’effetto di cannabinoidi. Ed è per questo che ilper l’udienza preliminare di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha respinto ila 5: “Laè incongrua”. Troppoper un fatto così grave avvenuto il 9 agosto 20222 a Milano. La richiesta diaveva avuto l’ok della Procura. Nour Amdouni era stato arrestato il 18 agosto scorso per omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Come ricostruito nell’indagine della Polizia locale, il giovane aveva assunto cannabinoidi, non aveva ...

