Trasporti Roma | Patanè | “Grazie ad Aula per approvazione nuovo statuto Roma Mobilità”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “Ringrazio i consiglieri di maggioranza e di opposizione per il lavoro portato avanti in, che ci ha consentito di approvare una importante delibera che dà il via ad un percorso amministrativo e societario fondamentale per costituire una società che sarà il vero cervello operativo delladella nostra città”. Lo ha dichiarato in Assemblea Capitolina l’Assessore alla, Eugenio, al termine della seduta dell’Consiliare in cui è stata approvata la delibera che modifica lodiServizi per la. “Questo passaggio – ha aggiunto– rappresenta la prima fase dell’iter che porterà alla fusione per incorporazione diMetropolitane in ...