Traffico Roma del 15-03-2023 ore 20:00 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in redazione Massimo pesche al momento abbiamo code per Traffico lavori e un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Rustica ma si incontrano code anche lungo la carreggiata interna tra la Flaminia e La Rustica anche qui al seguito di un incidente è sempre per incidente temporaneamente chiuso viale dei Romagnoli In entrambe le direzioni tra Dragona e Ostia Antica Entriamo ora in città e sulla tangenziale è ancora chiusa la nuova galleria in direzione San Giovanni per un allagamento deviato il Traffico all’altezza della Batteria Nomentana bloccato l’accesso alla tangenziale da via dei Monti Tiburtini ci sono naturalmente code a partire dallo svincolo di Tor di Quinto code anche in carreggiata opposta verso lo stadio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in redazione Massimo pesche al momento abbiamo code perlavori e un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e La Rustica ma si incontrano code anche lungo la carreggiata interna tra la Flaminia e La Rustica anche qui al seguito di un incidente è sempre per incidente temporaneamente chiuso viale deignoli In entrambe le direzioni tra Dragona e Ostia Antica Entriamo ora in città e sulla tangenziale è ancora chiusa la nuova galleria in direzione San Giovanni per un allagamento deviato ilall’altezza della Batteria Nomentana bloccato l’accesso alla tangenziale da via dei Monti Tiburtini ci sono naturalmente code a partire dallo svincolo di Tor di Quinto code anche in carreggiata opposta verso lo stadio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lindawhippet : RT @braioz: Comunque guidare nel traffico di Roma non è per nulla stressante. Andrea 43 anni - braioz : Comunque guidare nel traffico di Roma non è per nulla stressante. Andrea 43 anni - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Rallentamenti tra Diramazione Roma Nord e La Rustica ?? Interna #Luceverde #Lazio - trinchelino : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #incidente - Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto ?????? traffico rallentato altezza Via Trionfale #Luceverde #… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto ?????? traffico rallentato altezza Via Trionfale #Luceverde #Lazio -