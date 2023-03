Traffico Roma del 15-03-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo veschi sulla tangenziale è chiusa da ieri la nuova galleria in direzione San Giovanni per un allagamento deviato quindi ilall’altezza della Batteria Nomentana bloccato l’accesso alla tangenziale da Monti Tiburtini code a partire dallo svincolo di Tor di Quinto ma ci sono code anche in carreggiata opposta verso lo stadio pere incidente tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi rallentamenti in uscita dapoi risultato Urbano della A24 trafficato con code Viale Palmiro Togliatti verso il Quarticciolo code per incidente sulla via Cassia 3 La storta e il raccordo nelle due direzioni incidente conclude anche sulla Nomentana all’altezza di via Diego Fabbri nelle due direzioni la polizia locale Ci segnala poi altri incidenti in via Luigi Settembrini ...