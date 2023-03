Traffico Roma del 15-03-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna troviamo code tra la Flaminia e La Rustica altre cose Poi in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina difficoltà di transito anche in tangenziale da ieri per allagamenti hai chiusa la nuova galleria in direzione San Giovanni deviato ilall’altezza di Batteria Nomentana bloccato l’accesso alla tangenziale da Monti Tiburtini code a partire dallo svincolo di Tor di Quinto direzione San Giovanni e ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana e la Mari incidenti al momento provocano code rispettivamente sulla via Aurelia poco prima dell’incrocio di Castel di Guido versosulla Cassia all’altezza di via di Villa lauchli ed ancora ...