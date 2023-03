Traffico Roma del 15-03-2023 ore 15:30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati da ieri per allagamenti sulla tangenziale chiusa la nuova galleria in direzione San Giovanni deviato quindi il Traffico all’altezza di batteri hanno bloccato l’accesso alla tangenziale da via dei Monti Tiburtini naturalmente anche adesso Ci sono code a partire dallo svincolo di Tor di Quinto la polizia locale segnala Inoltre rallentamenti per incidente in via Tuscolana all’altezza di via Patrica Verso il raccordo anulare code per incidente anche i su viale Somalia all’altezza di via Nicolò Piccinni direzione via Salaria e poi altro incidente su viale Castrense nei pressi dei fornici Direzione Prenestina ed infine sul Raccordo Anulare abbiamo code per lavori in carreggiata esterna tra la via del Mare La Romanina è in interna tra la Bufalotta e la L’Aquila bene da Massimo peschi per il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati da ieri per allagamenti sulla tangenziale chiusa la nuova galleria in direzione San Giovanni deviato quindi ilall’altezza di batteri hanno bloccato l’accesso alla tangenziale da via dei Monti Tiburtini naturalmente anche adesso Ci sono code a partire dallo svincolo di Tor di Quinto la polizia locale segnala Inoltre rallentamenti per incidente in via Tuscolana all’altezza di via Patrica Verso il raccordo anulare code per incidente anche i su viale Somalia all’altezza di via Nicolò Piccinni direzione via Salaria e poi altro incidente su viale Castrense nei pressi dei fornici Direzione Prenestina ed infine sul Raccordo Anulare abbiamo code per lavori in carreggiata esterna tra la via del Mare Lanina è in interna tra la Bufalotta e la L’Aquila bene da Massimo peschi per il ...

