Traffico Roma del 15-03-2023 ore 11:30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Luceverde Roma da Simone a cercare una buona giornata ben trovati notevoli disagi questa mattina tra il quartiere Trieste Nomentano sulla tangenziale chiusa da ieri per allagamenti la galleria in direzione San Giovanni deviato il Traffico all'altezza di Batteria Nomentana bloccato l'accesso la tangenziale da Monti Tiburtini sulle strade circostanti inevitabili i disagi con la chiusura della tangenziale Fermi i lavori su via Nomentana sulla Tiburtina chiusa a causa di un veicolo fermo in panne la galleria all'altezza di Settecamini si tratta del sottopassaggio sul lungotevere rallentamenti tra il centro la zona Prati e Trust vedere rallentamenti sulla Viale Trastevere tra il Ministero dell'Istruzione l'isola Tiberina più intenso Questa mattina al Traffico la causa lavori in via Induno a Monteverde lavori di potatura sul viale di queste ...

