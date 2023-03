Traffico Roma del 15-03-2023 ore 10 | 30

(Di mercoledì 15 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Caos sulla tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi - quemadator221 : @Chantaltomas Scommetto che stai invidiando quelli incasinati in mezzo al traffico di Roma...???? - giuliog : RT @rep_roma: Tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi [aggiornamento delle 09:38] https://t.c… - DanielaZini1 : 3/4/2014 ll business segreto della vendita dei virus che coinvolge aziende e trafficanti L'inchiesta segreta di Nas… - romi_andrio : RT @Open_gol: Indaga l'Antimafia di piazzale Clodio. Al centro il traffico di cocaina. E una città che non vuole padroni -

... VIAcomprese le traverse che si immettono in viache dovranno essere transennate per ragioni di sicurezza fino a che non sia possibile ripristinare ildopo l'arrivo della gara: ...... VIAcomprese le traverse che si immettono in viache dovranno essere transennate per ragioni di sicurezza fino a che non sia possibile ripristinare ildopo l'arrivo della gara: ...... dove ad aspettarlo c'era personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di- I Sezione ... gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldi ...

Traffico Roma del 15-03-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

È atterrato lunedì scorso all’aeroporto di Fiumicino, dove ad aspettarlo c’era personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma – I Sezione Criminalità ... di associazione per delinquere ...Pesanti come detto le ripercussioni alla viabilità con code e traffico in tutte le aree di accesso alla galleria della tangenziale e sulle strade adiacenti dove è stata deviata la circolazione. #Roma ...