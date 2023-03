Traffico Roma del 15-03-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Luceverdetrovati da Simona Cerchiara congestionato ilquesta mattina tra il quartiere Trieste Nomentano sulla tangenziale chiusa da ieri per allagamenti la galleria in direzione San Giovanni Ligato ilall’altezza di Batteria Nomentana bloccato l’accesso alla tangenziale da Monti Tiburtini sulle strade circostanti inevitabili difficoltà di circolazione con la chiusura della tangenziale e firmi il sulla via Nomentana tra via Asmara e la tangenziale Questo per evitare ulteriori disagi zona nord diintenso tra il raccordo anulare la diramazione della A1 al Pigneto intenso ildisagi sul lungotevere altezza dell’isola Tiberina sull’olimpica cose nella zona del Aurelio un servizio a cura della c e della polizia locale di...