Traffico Roma del 15-03-2023 ore 09:30 Luceverde Roma trovati da Simona Cerchiara congestionato il Traffico questa mattina tra il quartiere Trieste Nomentano sulla tangenziale chiusa da ieri per allagamenti la galleria in direzione San Giovanni Ligato il Traffico all'altezza di Batteria Nomentana bloccato l'accesso alla tangenziale da Monti Tiburtini sulle strade circostanti inevitabili difficoltà di circolazione con la chiusura della tangenziale e firmi il sulla via Nomentana tra via Asmara e la tangenziale Questo per evitare ulteriori disagi zona nord di Roma Traffico intenso tra il raccordo anulare la diramazione della A1 al Pigneto intenso il Traffico disagi sul lungotevere altezza dell'isola Tiberina sull'olimpica cose nella zona del Aurelio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma

