Traffico Roma del 15-03-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Luceverdebuona giornata anche a trovarti a questo appuntamento congestionato ilquesta mattina tra il quartiere Trieste la zona del Nomentana all’altezza di Batteria Nomentana sulla tangenziale chiusa la galleria in direzione San Giovanni galleria chiusa da ieri per allagamenti bloccato l’accesso alla tangenziale da Monti Tiburtini deviato ilin arrivo da via delle Valli all’altezza di Batteria Nomentana con sulle strade circostanti e inevitabili difficoltà di circolazione per il restoin entratacode sulle principali consolari sulla via Salaria coda all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe di Villa Ada code sulla Cassia Trionfale rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 sul raccordo tratto Nord code nel tratto Flaminia Salaria un servizio a cura della c e della ...