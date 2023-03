Tra spazio coworking, bistrot, terrazza ed eventi: alla scoperta di Open (Di mercoledì 15 marzo 2023) DoveVivo, la più grande azienda di co-living italiana, ha interamente rinnovato lo storico spazio di Open, che si trova nel cuore di Milano, nel quartiere di Porta Romana. Dal concept dello spazio fino alla scelta del design, Open Milano è diventato in breve tempo un cardine del mondo del coworking, grazie alla sua formula all-in-one in cui sia il singolo professionista sia l’azienda o la start up, trovano il luogo ideale per le proprie necessità, avendo a disposizione tutti i servizi e gli spazi necessari. Open rappresenta, infatti, la location ideale per lavorare o studiare all’interno di un ambiente che favorisce gli scambi e gli incontri tra freelance, professionisti e imprenditori. È infatti possibile creare nuove connessioni, non solo grazie alle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) DoveVivo, la più grande azienda di co-living italiana, ha interamente rinnovato lo storicodi, che si trova nel cuore di Milano, nel quartiere di Porta Romana. Dal concept dellofinoscelta del design,Milano è diventato in breve tempo un cardine del mondo del, graziesua formula all-in-one in cui sia il singolo professionista sia l’azienda o la start up, trovano il luogo ideale per le proprie necessità, avendo a disposizione tutti i servizi e gli spazi necessari.rappresenta, infatti, la location ideale per lavorare o studiare all’interno di un ambiente che favorisce gli scambi e gli incontri tra freelance, professionisti e imprenditori. È infatti possibile creare nuove connessioni, non solo grazie alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Il nostro #sondaggio per @skytg24 mostra che in Italia i cattolici votano più a destra e i non religiosi più a sini… - FBiasin : - Zero gol tra andata e ritorno nonostante #Messi e #Mbappe. - Gol preso da #ChoupoMoting, “ex” liberato per far s… - cagliarilivemag : Spazio, Mattarella “La ricerca aiuta la collaborazione tra Stati” - Spazio_Napoli : Scontri tra la polizia e gli ultras dell'Eintracht???? #NapoliEintracht #championsleague #Ultras #Napoli… - BlackBeard_Ale : @Helliot_Spencer Tra un po' non ti basta più lo spazio ?? -