«Tra Osimhen e la Premier c’è di mezzo De Laurentiis | negoziare con lui è difficilissimo»

Si fa presto a dire che Osimhen l'anno prossimo giocherà in Premier League. Se lo chiede anche la Bbc, ricordando che "solo Erling Haaland del Manchester City e Harry Kane del Tottenham hanno segnato più gol nei primi cinque campionati europei". Lo definisce "un vero numero nove, il suo telaio alto 1,85, il ritmo e la finitura lo rendono quasi ingiocabile a volte". La risposta l'ha data James Horncastle, giornalista di The Athletic esperto di calcio italiano, al podcast Football Daily di BBC Radio 5 Live. "Osimhen costerebbe più di 100 milioni di euro, anzi probabilmente è più vicino a 150 milioni di euro". Ma soprattutto c'è di mezzo Aurelio De Laurentiis: "L'unica cosa che può contrastare l'inevitabilità è che alla fine negoziare con il Napoli non è mai facile.

