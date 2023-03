Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini È Già Finita! (Di mercoledì 15 marzo 2023) La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembra arrivata ad un punto morto. L’ex di Belen, da quando é uscito dal Gf Vip, si sta dedicando quasi esclusivamente alla piccola Luna Marì. Non c’é traccia di Ginevra nella sua vita. Viene da pensare che questa storia non sia neppure mai nata, ma mai dire mai. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Antonino e Ginevra: la storia non decolla! Niente da fare per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La loro storia sembra essere arrivata al capolinea ancor prima di iniziare. Proprio così, visto che i due, in queste ultime ore, appaiono più distanti che mai. Una relazione la loro, che forse non è nemmeno iniziata davvero. C’era stato un ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) La storia d’amore trasembra arrivata ad un punto morto. L’ex di Belen, da quando é uscito dal Gf Vip, si sta dedicando quasi esclusivamente alla piccola Luna Marì. Non c’é traccia dinella sua vita. Viene da pensare che questa storia non sia neppure mai nata, ma mai dire mai. Ecco gli ultimi aggiornamenti!: la storia non decolla! Niente da fare per. La loro storia sembra essere arrivata al capolinea ancor prima di iniziare. Proprio così, visto che i due, in queste ultime ore, appaiono più distanti che mai. Una relazione la loro, che forse non è nemmeno iniziata davvero. C’era stato un ...

