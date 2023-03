Totti cuore d'oro: aiuta la protezione civile turca per la ricostruzione dopo il terremoto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Francesco Totti cuore d'oro. Lo storico capitano della Roma non è nuovo a iniziative di beneficenza e solidarietà e ha deciso di dare una mano, per quanto possibile concreta, alla popolazione turca e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Francescod'oro. Lo storico capitano della Roma non è nuovo a iniziative di beneficenza e solidarietà e ha deciso di dare una mano, per quanto possibile concreta, alla popolazionee ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Totti cuore d'oro: aiuta la protezione civile turca per la ricostruzione dopo il terremoto: Francesco è molto legat… - federicars : RT @pa_sjj: Il mio cuore si è spezzato come quando Giulio e Lucia si sono lasciati ?????? #Totti #ilaryblasi - cairo_manuel : @MatthijsPog @paulpogba È tornato per amore??? È tornato perché probabilmente nessuno gli assicurava 9 milioni e bo… - NiccolAko : @TheTrueGemitaiz 'Questa merda qua non ha valore Perchè arriva dritto dal cuore Come Snoop che si gira un cannone C… - infoitcultura : Totti e Ilary, resa dei conti in tribunale: “Il cuore di lui è pieno di tormenti” -