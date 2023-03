Torrevecchia senz’acqua | rotta tubatura | voragine in via Zigliara

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023) – Il flusso idrico è tornato nella notte – Che la rete idrica di Roma sia un colabrodo lo si sa da anni, con la perdita di più del 40 per cento di acqua in tutto l’acquedotto. Ieri, però, gli abitanti della zona di, nel quartiere Primavalle, sono rimasti per molte ore senza che un filo d’acqua uscisse dai rubinetti. Secondo le segnalazioni, a mezzogiorno è stato accertato un guasto in unae, poco dopo, s’è aperta unain mezzo alla strada in via Tommaso. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, accertato verso le ore 14. Dallausciva un torrente di acqua potabile. Soltanto verso le ore 3 della notte dai rubinetti delle case è tornata a uscire con regolarità. La zona interessata al guasto è molto vasta, da via della Pineta Sacchetti, a ...