Tornano l' anticiclone e le temperature primaverili

(Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Oggi, specie sui settori adriatici, sono attesi ancora piogge e acquazzoni sparsi. Ma nei prossimi giorni è previsto "un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Clima primaverile conche saliranno anche di qualche grado al di sopra delle medie del periodo". È lo scenario delineato dal Centro Meteo Italiano che conferma "tempo stabile almeno fino al weekend, a seguire possibile transito di una saccatura depressionaria che potrebbe portare un rapido peggioramento del tempo a partire dalle regioni settentrionali". Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su ...

