Tom Cruise assente alla notte degli Oscar: “Non voleva incontrare Nicole Kidman” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’assenza di Tom Cruise alla cerimonia degli Oscar 2023 non è passata inosservata. Secondo il Daily Mail, la causa sarebbe da attribuire alla presenza di Nicole Kidman, ex moglie dell’attore. Dalla loro separazione, infatti, i due non si farebbero mai vedere nello stesso posto. Tuttavia la motivazione risulta un po’ esagerata, considerando non solo la grande portata dell’evento, ma anche la difficoltà di incrociare l’attrice ad una cerimonia in cui partecipano così tante persone. Eppure, rivela una fonte: “Lui non era lì perché c’era lei. Non voleva incontrarla”. Ma la teoria fa acqua da tutte le parti. Il sequel di uno dei film più iconici di Cruise, ha avuto una risonanza enorme tra pubblico, critica e colleghi. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’assenza di Tomcerimonia2023 non è passata inosservata. Secondo il Daily Mail, la causa sarebbe da attribuirepresenza di, ex moglie dell’attore. Dloro separazione, infatti, i due non si farebbero mai vedere nello stesso posto. Tuttavia la motivazione risulta un po’ esagerata, considerando non solo la grande portata dell’evento, ma anche la difficoltà di incrociare l’attrice ad una cerimonia in cui partecipano così tante persone. Eppure, rivela una fonte: “Lui non era lì perché c’era lei. Nonincontrarla”. Ma la teoria fa acqua da tutte le parti. Il sequel di uno dei film più iconici di, ha avuto una risonanza enorme tra pubblico, critica e colleghi. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mic_scacca : @SkyTG24 Ma è la copia tarocca di Tom Cruise lui ! - comingsoonit : Sir #MichaelCaine, uno degli attori più straordinari mai vissuti, ha festeggiato ieri i suoi splendidi 90 anni, con… - rmc_official : A 20 anni dal divorzio, le acque non sembrano essersi calmate... #TomCruise #oscary2023 #NicoleKidman - ovterspace_nic : Ah si, Tom Cruise che non si è presentato alla notte degli Oscar per condurre gli Oscar su tv8 - idrocarburIover : RT @ilfoglio_it: Con “Everything, Everywhere, All at Once”, gli Oscar tornano al passo con i tempi. Via i jet inquinanti di Tom Cruise, ecc… -