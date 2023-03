TMP Group | tecnologia al servizio dell’esperienza fisica e digitale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twin_services : Dal #metaverso alla #AI, dal #gaming al #podcasting fino all’organizzazione di grandi eventi. Con la sua… - ItaliaStartUp_ : Così TMP Group vuole rivoluzionare il mondo della comunicazione ... - Verità e Affari - Engage_Magazine : TMP Group: acquisizioni, espansione in Europa e un profilo sempre più tech. Roberto Rosati: «Crescita a doppia cifr… - millionaireit : Maria Teresa Astorino: l’imprenditrice blockchain quotata in Borsa. Da linguista a fondatrice della media tech com… - twin_services : Quotata sul mercato Euronext Growth Milan TMP Group comunica che al 31 dicembre 2022 il valore di produzione consol… -

Dal metaverso all'Intelligenza Artificiale perA poco più di un mese dall'avvenuta quotazione in Borsa nel segmento Euronext Growth,, tech - media company quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana , ...Sono questi i principali progetti per il 2023 di, la tech - media company italiana di cui sono principali azionisti Roberto Rosati, amministratore delegato, e Maria Teresa Astorino, ...S.p. A ., tech media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati ...

TMP Group, nel 2022 valore di produzione in crescita a 6,5 mln di ... Italia Informa

Resident Evil 4's demo has a secret weapon, the TMP Machine Gun, that players will have to go out of their way to unlock. Here's how to find it.Experience, Technology, Production e Digital sono le quattro aree operative della società quotata in Borsa da poche settimane. Già quest'anno la prima operazione di mercato e l'apertura di una filiale ...