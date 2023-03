Tirocini fraudolenti: accertamento, sanzioni e niente ricorso per il datore. Le novità Inl (Di mercoledì 15 marzo 2023) I Tirocini fraudolenti rappresentano un reato, e di conseguenza non è possibile promuovere ricorso amministrativo avanti al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso gli Ispettorati interregionali del lavoro. A chiarirlo la Nota dell’8 marzo 2023 numero 453 della Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).L’orientamento degli ispettori nasce dalla disposizione introdotta con la Manovra 2022 con cui si punisce con la pena dell’ammenda l’ipotesi di ricorso al Tirocinio in maniera fraudolenta, posto che lo stesso non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente.Di conseguenza, al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con l’autorità penale, l’INL esclude il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Irappresentano un reato, e di conseguenza non è possibile promuovereamministrativo avanti al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso gli Ispettorati interregionali del lavoro. A chiarirlo la Nota dell’8 marzo 2023 numero 453 della Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).L’orientamento degli ispettori nasce dalla disposizione introdotta con la Manovra 2022 con cui si punisce con la pena dell’ammenda l’ipotesi dialo in maniera fraudolenta, posto che lo stesso non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente.Di conseguenza, al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con l’autorità penale, l’INL esclude il ...

