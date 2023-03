Tim apre gara per Netco, rilanci entro 18 aprile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tim sa esaminato l'offerta di Cdp e Macquarie e ha valutato che "al pari di quella di KKR non riflette il valore dell'asset e le aspettative di Tim" e apre a una gara tra i due pretendenti. Il cda, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tim sa esaminato l'offerta di Cdp e Macquarie e ha valutato che "al pari di quella di KKR non riflette il valore dell'asset e le aspettative di Tim" ea unatra i due pretendenti. Il cda, si ...

Tim apre gara per Netco, rilanci entro 18 aprile Tim sa esaminato l'offerta di Cdp e Macquarie e ha valutato che "al pari di quella di KKR non riflette il valore dell'asset e le aspettative di Tim" e apre a una gara tra i due pretendenti. Il cda, si legge in una nota "ha dato mandato all'Amministratore Delegato, Pietro Labriola, affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a entrambi ...