Tim a Cdp - Macquarie e KKR: offerte migliorative entro il 18 aprile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Via libera del cda di Tim al processo competitivo per l'acquisto della futura Netco: sia KKR sia il consorzio formato da Cdp e Macquarie dovranno far pervenire offerte migliorative entro il prossimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Via libera del cda di Tim al processo competitivo per l'acquisto della futura Netco: sia KKR sia il consorzio formato da Cdp edovranno far pervenireil prossimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StartComNews : Tim, anche offerta Cdp non in linea col valore di Netco. Entro il 18 aprile possibili rilanci… - lamescolanza : Il Consiglio di Amministrazione di TIM (nella foto, l'a. d. Pietro Labriola) si è riunito oggi per esaminare l’offe… - fisco24_info : Tim apre gara per Netco, rilanci entro 18 aprile: Anche l'offerta Cdp 'non riflette il valore della società' - scarlots : *** #Tim concede a #Kkr e #Cdp tempo fino al 18/4 per presentare 'un’offerta migliorativa non vincolante' sulla ret… - valentinor78 : Sentenza del #TARLazio che annulla (salvo ricorso) la gara con la quale è stata assegnata alla cordata guidata da… -