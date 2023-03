Tifosi tedeschi a Napoli | notte di scontri Lungomare militarizzato

(Di mercoledì 15 marzo 2023)di tensione in città a poche ore di-Eintrach Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera. Con l’arrivo di 350da Salerno a, nella serata di ieri ci sono stati alcuni agguati nel trasporto su bus Anm da piazza Garibaldi al. Su via Marina, infatti, un gruppo di ultrà ha lanciato fumogeni verso i bus nonostante ci fossero come scorta i van della polizia. Qualche sostenitore tedesco poi è stato aggredito all’esterno di un bar ma nulla di grave. Attualmente il. Le forze dell’ordine non fanno uscire idall’hotel Royal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Ceferin: “Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi. La decisione… - FrancescoOrdine : Il presidente dell’@UEFA Ceferin censura il provvedimento delle autorità italiane che hanno vietato l’arrivo di tif… - capuanogio : I tedeschi provocano dopo lo stop imposto dal Viminale ai tifosi per il ritorno di #NapoliEintracht. L'ad del club:… - _skippern : RT @MatteoSorrenti: Scontri nella notte a Napoli tra alcuni tifosi azzurri e i pullman che scortavano i tifosi tedeschi nel punto di raccol… - canerandagio46 : RT @jacopo_iacoboni: “Non è possibile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi. Questa situazione è intolle… -

...per l'arrivo in città di 400dell'Eintracht Francoforte. Nessun episodio sopra le righe, solo qualche schiamazzo dopo l'arrivo in citta (con un treno da Salerno) dei sostenitori, ma ...Dopo i 400arrivati ieri sera a Napoli, tutti identificati ed accompagnati presso l'hotel Royal Continental, stamane altri sono arrivati all'aeroporto di Capodichino. Ide l'Eintracht, ...400 iattestati in quel di Napoli che nella giornata di martedì hanno lanciato bottigliette in giro per la città, intonato cori nel centro della città. Tutto questo ha scosso l'...

Napoli-Eintracht, Ceferin: "Intollerabile il divieto ai tifosi tedeschi" Sky Sport

RISCHIO SCONTRI A Napoli clima teso per l'arrivo dei tifosi tedeschi a cui è stata vietata la trasferta. Il rischio di incidenti è elevato. I tifosi dell'Eintracht sono arrivati a… Leggi ...Tensione a Napoli per l’arrivo in città di 400 tifosi dell’Eintracht Francoforte. Nessun episodio sopra le righe, solo qualche schiamazzo dopo l’arrivo in citta (con un treno da Salerno) dei ...