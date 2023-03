Tifosi interisti rimasti fuori dallo stadio | la Uefa | ' Caso sotto esame | responsabilità del Porto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : A 10 minuti dal calcio d’inizio queste le file chilometriche fuori dallo Estadio do Dragão. Ma soprattutto decine… - davaniel62 : @BarbyTifaInter Che vergogna come hanno trattato i tifosi interisti!!! - FootballShirtC2 : RT @FansEurope: I tifosi interisti, che si sono recati ieri a Porto per sostenere la propria squadra, sono invitati a riempire il nostro 's… - Altroconsumo : Serata amara per alcuni tifosi interisti in trasferta a Porto: molti sono rimasti fuori dallo stadio do Dragão per… - EndemannMartin : RT @FansEurope: I tifosi interisti, che si sono recati ieri a Porto per sostenere la propria squadra, sono invitati a riempire il nostro 's… -

Il caso deiitaliani restati fuori dallo stadio in occasione di Porto - Inter non si ferma. Dopo le polemiche di ieri, le trattative rivelatesi inutili e l'annuncio di Giuseppe Marotta di voler ...Inter - Calciomercato.itIl caso è nato dal fatto che un migliaio diavevano acquistato tagliandi per assistere al match in zona dello stadio diverse dal settore ospiti. Per il ...hanno esaltato lo stesso Bergomi, che in più occasioni ha criticato la 'sua' Inter nel corso della stagione. Un'altra parte di sportivi ha però criticato Bergami per la sua ...

Caos biglietti, alcuni tifosi interisti sono rimasti fuori dal Do Dragao: "Ci sentiamo truffati" La Gazzetta dello Sport

Centinaia di tifosi interisti sono rimasti bloccati all'esterno del Do Dragao di Porto, nonostante fossero fuori dallo stadio da ore.Nonostante la grande gioia per i tifosi interisti per il passaggio del turno dell’Inter, vincendo il doppio confronto contro il Porto con il risultato complessivo di 1 a 0, per un centinaio di tifosi ...