Tifosi Eintracht | guerriglia a Napoli | città a ferro e fuoco – Video

(Adnkronos) – guerriglia a Napoli provocata dai Tifosi dell'Eintracht Francoforte, arrivati per la partita di Champions League nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori provenienti dalla città tedesca. Il centro di Napoli è stato messo a ferro e fuoco da centinaia di hooligans tedeschi.

