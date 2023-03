Tifosi Eintracht a Napoli, Berlino: “Violenza da condannare con fermezza” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Violenza di stasera deve essere condannata con la massima fermezza. Criminali violenti e caos distruggono lo sport”. Lo scrive in un tweet la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, riferendosi alle violenze a Napoli dei Tifosi dell’Eintracht. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ladi stasera deve essere condannata con la massima. Criminali violenti e caos distruggono lo sport”. Lo scrive in un tweet la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, riferendosi alle violenze adeidell’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - fernandella25 : RT @angelo_forgione: Il Ministro #Piantedosi dovrà spiegare in aula come sia possibile che la tifoseria dell'#Eintracht, fomentata dal club… - Milan70Roberto : @chiaragribaudo I tifosi dell Eintracht si definiscono una tifoseria ' orgogliosamente antifascista ' così per dire... -